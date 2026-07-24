Er spielte einst beim FC Bayern: TSV 1860 verpflichtet Routinier Eberwein

Der TSV 1860 verpflichtet Noah Klose und Ex-FC-Bayern-Spieler Michael Eberwein.

Ein Weltmeistersohn bleibt (doch), um bei den Regionalliga-Löwen durchzustarten, ein ehemaliger Roter kommt, um die jungen Wilden dabei anzuführen: Der TSV 1860 hat Noah Klose (21) weiter an sich gebunden und mit Routinier Michael Eberwein (30) den ersten Neuzugang verpflichtet, der keine 1860-Vergangenheit hat.

Eberwein spielte schon im Grünwalder Stadion

"In den vergangenen 11 Jahren habe ich ausschließlich bei Vereinen außerhalb Bayerns gespielt", sagt Eberwein, der in der Holledau aufgewachsen ist und in der Jugend des FC Bayern ausgebildet worden ist: "Ich freue mich sehr, wieder in meine Heimat zurückzukehren und für den TSV 1860 München spielen zu können."

Mit Blick auf seine vergangenen Stationen sagt Haudegen Eberwein, der auf 208 Drittliga-Partien und 117 Regionalliga-Einsätze zurückblicken kann: "Mit Köln, Halle und Dortmund hatte ich schon einige Spiele im ausverkauften Grünwalder Stadion und kenne die Stimmung. Das erste Mal dort in Weiß-Blau einzulaufen, wird sicher ein einmaliges Erlebnis."

Bleibt dem TSV 1860 erhalten: Noah Klose. © IMAGO

Klose bleibt bis 2027 beim TSV 1860

Thomas Probst, Geschäftsführer von Sechzigs neuer Fußball-Firma, meint zur Verpflichtung des torgefährlichen Offensivspielers bis 2028: "Ziel war es, dass wir in unsere junge Mannschaft Spieler mit großer Erfahrung bringen wollen. Michael passt ideal in dieses Anforderungsprofil. Mit 30 Jahren ist er im besten Fußballeralter und kann dennoch mehr als 300 Spiele der 3. Liga und der Regionalliga vorweisen."

1860 sei "sehr froh", dass sich Eberwein für 1860 entschieden habe. Kurios: Die Bayern-Vergangenheit des gebürtigen Oberbayern erwähnten die Giesinger in ihrer Pressemitteilung mit keinem Wort. Auch der Sohn von Weltmeister Miroslav Klose bleibt bis Sommer 2027 blau. "In der abgelaufenen Saison konnte ich bereits die ersten Minuten bei der ersten Mannschaft des TSV 1860 München erleben", sagt Noah Klose, der am 24. Spieltag beim 5:0-Auswärtssieg beim TSV Havelse sein Debüt in der 3. Liga.feiern durfte.

Unterzeichnete beim TSV 1860 jüngst einen Vertrag bis 2027: Noah Klose. © TSV 1860

Probst: "Noah hat schon hervorragende Leistungen gezeigt"

"Diese Momente in Havelse und die Trainingseinheiten mit dem Team haben mir sehr viel Spaß gemacht." Der gebürtige Bremer freue sich, "dass ich ein fester Bestandteil dieser Mannschaft sein kann. Ich werde alles dafür geben, nach meiner Verletzung bald wieder auf das Spielfeld zurückzukehren und danach meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen."

Probst stellte Kloses Verdienste als U21-Leistungsträger heraus. "Noah hat schon in der Jugend, insbesondere aber in den vergangenen beiden Jahren in unserem Bayernliga-Team hervorragende Leistungen gezeigt", so Probst über Klose, der mit 11 Treffern und 9 Vorlagen großen Anteil an der Bayernliga-Meisterschaft der Löwen-U21 hatte: "Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und dass er diesen auch weiterhin mit uns gemeinsam geht."

TSV 1860 will Duell gegen Schwabmünchen in Bestbesetzung spielen

Ob das Duo am Sonntag bereits mit nach Schwabmünchen reist? Dort bestreitet das Team von Trainer Alper Kayabunar das Bayernliga-Duell mit Sechzigs Partnerverein nach AZ-Informationen nahezu in Bestbesetzung, um sich für den Regionalliga-Auftakt beim 1. FC Schweinfurt 05 einzuspielen (1. August, 14 Uhr).