Entscheidung über Ausbau des Grünwalder Stadions frühestens im Juli

Wird das Grünwalder Stadion ausgebaut? Und falls ja, inwiefern? Auch in der Stadtratssitzung am Mittwoch stand die Entscheidung nicht auf der Tagesordnung - an den Ausbauplänen für die Heimstätte des TSV 1860 hält die Stadt aber weiter fest.

10. Juni 2021 - 14:15 Uhr | AZ

Heimstätte des TSV 1860: Das Grünwalder Stadion in Giesing © sampics/Augenklick