Einzelkritik zum TSV 1860 gegen Wehen Wiesbaden: Haufenweise Zweier für bissige Spitzenspiel-Löwen

Der TSV 1860 kann auch Spitzenspiel. In der Topbegegnung gegen den direkten Verfolger Wehen Wiesbaden gibt es am Samstagnachmittag einen verdienten 3:1-Erfolg. Die Noten für die Löwen.

München - Die Löwen untermauern in der Dritten Liga ihre Aufstiegsambitionen. Im Spitzenspiel gegen Wehen Wiesbaden gab es einen, auch in dieser Höhe, verdienten 3:1-Erfolg für den TSV 1860. So hat der AZ-Reporter die Leistung der Sechzger gesehen.

Die Löwen in der Einzelkritik

MARCO HILLER – NOTE 3: Hatte Glück, dass Hollerbach nach einem Tänzchen gegen ihn nicht mehr schießen konnte. Aufmerksamer Rückhalt.

CHRISTOPHER LANNERT – NOTE 2: Steht ihm gut, diese Mischung aus Kampfgeist und Offensivdrang. Gleich zwei Abschlüsse, geblockt und daneben.

LEANDRO MORGALLA – NOTE 2: Hatte gerade vor der Pause viel Arbeit, erledigte seinen Job mit Ausnahme eines folgenlosen Fauxpas aber gewohnt zuverlässig. Platzierter, aber geblockter Kopfball nach Ecke 1/2.

Steinhart wieder eine feste Säule im Team

JESPER VERLAAT – NOTE 3: Insgesamt solide. Aber: Dicker Patzer als letzter Mann, den Hollerbach nicht bestrafte. Platzierter, aber geblockter Kopfball nach Ecke 2/2.

PHILLIPP STEINHART – NOTE 2: Feierte zuletzt ein starkes Comeback, diesmal knüpfte er trotz ein, zwei Wacklern genau dort an. Schon wieder Säule.

TIM RIEDER – NOTE 2: Zeigte Biss, ging weite Wege, räumte viel und verlässlich ab. Immer wieder auch vorne zu finden – etwa bei seinem 3:0.

MARIUS WÖRL – NOTE 3: Die Unbekümmertheit von der Bremer Brücke wurde anfangs von Nervosität an der Grünwalder Straße abgelöst. Mehrere Bälle versprangen ihm, doch er biss sich rein.

YANNICK DEICHMANN – NOTE 2: Sechzigs Achter ist ein enorm wichtiger Spieler, wenngleich er nicht immer heraussticht. Diesmal schon – hauptsächlich bei seinem wichtigen Führungstreffer.

Skenderovic brilliert als Vorbereiter und Torschütze

MERIS SKENDEROVIC – NOTE 2: Zweite Spitze, aber hinter Lakenmacher und um diesen herum. Engagiert, Vorbereiter – und schon wieder Torschütze.

ALBION VRENEZI – NOTE 2: Der erneut fleißige Flügelflitzer groovt sich ein mit den Waffen, die es in solchen Kracher braucht. Biss, Tempo, Übersicht. Steuerte den Assists vor dem 1:0 bei.

FYNN LAKENMACHER – NOTE 3: Warf sich in Bälle, Zweikämpfe, Gegenspieler. Lange kam nicht viel dabei herum – anders als vor seinem Assist zum 2:0.

STEFAN LEX – NOTE 2: Kam, sah und legte das 3:0 vor.

ERIK TALLIG – NOTE 3: Kam, kämpfte und half mit, den Sieg einzutüten.

QUIRIN MOLL, JOSEPH BOYAMBA und MARTIN KOBYLANSKI kamen zu spät für eine Bewertung.