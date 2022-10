3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden – Endstand 3:1

Was für ein Bock der Wehen-Abwehr! Ezeh wirft einen Einwurf in den eigenen Strafraum auf Mrowca. der Lakenmacher komplett übersehen hat. Der Löwen-Stürmer läuft an und hält den Fuß in den Klärungsversuch, der Ball geht aus rund sieben Metern aber übers Tor. Da hat Lakenmacher richtig gut aufgepasst!