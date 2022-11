"Eines der populärsten Löwen-Gesichter aller Zeiten": 1860-Investor Ismaik gratuliert Lorant

Löwen-Legende Werner Lorant feiert am Montag seinen 74. Geburtstag. Investor Hasan Ismaik gratuliert dem ehemaligen Trainer des TSV 1860.

München - Am Wochenende war Werner Lorant noch zu Gast beim Wörthersee-Cup und verfolgte die Spiele des TSV 1860. Am Montag feierte die Löwen-Legende nun ihren 74. Geburtstag.

In die Reihen der Gratulanten reihte sich auch Sechzigs Investor Hasan Ismaik ein: "Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit, Ausdauer, Lebensfreude und hoffe gleichzeitig, dass Sie eines Tages wieder stolz auf Ihren TSV 1860 München sein können", schrieb der Jordanier auf Instagram. "Sie sind eines der populärsten Löwen-Gesichter aller Zeiten. Sie sind ein Mann mit Profil, Charakter und einer Meinung."

Ismaik über Lorant: "Sie haben Geschichte geschrieben"

Lorant war von 1992 bis 2001 Trainer der Sechzger und führte die Löwen von der Oberliga Bayern (damals die dritthöchste Spielklasse in Deutschland) in die Bundesliga. Sein größter Erfolg: Die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation im Sommer 2000.

Werner Lorant war von 1992 bis 2001 Lpwen-Trainer. © IMAGO / Ulrich Wagner

Damals scheiterten die Sechzger in der 3. Runde knapp an Leeds United. "Sie haben Geschichte geschrieben und unseren Klub mit großen Siegen von der Amateurklasse bis in den Europapokal geführt. Das hatte vor Ihnen im deutschen Fußball noch keiner geschafft."

Fußball unter 1860-Chefcoach Lorant "hat alle verbündet"

Darauf könne Lorant für "immer stolz sein", so der 45-Jährige, der dieser Zeit ein wenig nachtrauert: "Ich hätte diese erfolgreiche Zeit gerne miterlebt als Teil der Löwen-Familie, weil der Fußball bei 1860 in dieser Zeit eine besondere Wirkung hatte. Er hat alle verbündet."

Nach diesen Erfolgen würde sich jeder Löwen-Fan sehnen. Zunächst streben die Sechzger aber aktuell die Rückkehr in die zweite Bundesliga an. Derzeit belegt die Mannschaft Rang sechs, einen Zähler hinter dem Relegationsplatz.