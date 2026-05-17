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"Ein interessanter Junge": 1860-Coach Kauczinski zu einer möglichen Spieler-Rückkehr

Der TSV 1860 plant offenbar eine Rückholaktion von Julian Guttau. Markus Kauczinski äußerte sich nach der 0:3-Niederlage gegen Verl zu diesem Gerücht.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
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Trainer des TSV 1860: Markus Kauczinski.
Trainer des TSV 1860: Markus Kauczinski. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger (www.imago-images.de)

In der 63. Minute war Schluss! Julian Guttaus vorerst letzter Drittliga-Auftritt mit Erzgebirge Aue war beendet. Die Veilchen müssen den bitteren Gang in die Regionalliga antreten, mit einem 4:2-Sieg gegen den ebenfalls abgestiegenen 1. FC Schweinfurt verabschiedeten sie sich versöhnlich aus der 3. Liga. Und Guttau? Bleibt der Ex-Löwe doch in der 3. Liga?

Denn wie die AZ zuletzt berichtete, soll der TSV 1860 neben Dennis Dressel auch an einer Rückkehr des Offensivspielers interessiert sein. 

1860-Boss Paula und Guttau sollen sich bereits einig sein

"Das weiß ich noch nicht. Er ist ein interessanter Junge, aber wir haben einige auf dem Zettel mit denen wir reden, das werden wir dann sehen. Es geht jetzt erst richtig los", sagte Markus Kauczinski angesprochen auf das Guttau-Gerücht nach der 0:3-Niederlage des TSV 1860 in Verl.

Nach AZ-Infos stehen die Chancen auf einen Verbleib nicht schlecht: Julian Guttau.
Nach AZ-Infos stehen die Chancen auf einen Verbleib nicht schlecht: Julian Guttau. © IMAGO/Sven Simon

Nach AZ-Informationen soll Sport-Boss Manfred Paula bereits Einigkeit mit Guttau erzielt haben. Ein Löwen-Comeback ist offenbar bereits Thema in der Kabine. Guttau, der bei den Veilchen noch ein Vertrag bis 2027 hat, spielte von 2023 bis 2025 bei den Löwen. Der gebürtige Hallenser hatte in 71 Drittligapartien 15 Tore und zehn Assists für den TSV 1860 beigesteuert.

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1 Kommentar
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  • Peterauslaim vor einer Stunde / Bewertung:

    Egal wie gut ein Spieler ist, Kauczinski macht eine Niete draus.

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