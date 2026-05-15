AZ-Info: 1860-Rückkehrer schon Gesprächsthema in der Löwen-Kabine

Nach AZ-Infos steht die Rückkehr eines Ex-Löwen bevor. 1860 fehlen am letzten Spieltag in Verl ganze zehn Feldspieler.

15. Mai 2026 - 14:32 Uhr

Sport-Geschäftsführer Manfred Paula treibt beim TSV 1860 die Kaderplanung voran – die Rückkehr von Offensivmann Julian Guttau für die Saison 2025/26 soll bereits fix sein. © IMAGO/Ulrich Wagner