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AZ-Info: 1860-Rückkehrer schon Gesprächsthema in der Löwen-Kabine

Nach AZ-Infos steht die Rückkehr eines Ex-Löwen bevor. 1860 fehlen am letzten Spieltag in Verl ganze zehn Feldspieler. 
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Sport-Geschäftsführer Manfred Paula treibt beim TSV 1860 die Kaderplanung voran – die Rückkehr von Offensivmann Julian Guttau für die Saison 2025/26 soll bereits fix sein.
Sport-Geschäftsführer Manfred Paula treibt beim TSV 1860 die Kaderplanung voran – die Rückkehr von Offensivmann Julian Guttau für die Saison 2025/26 soll bereits fix sein. © IMAGO/Ulrich Wagner

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