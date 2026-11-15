Ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene? Gemischte Gefühle in Giesing nach dem S-Bahn-Derby

Der TSV 1860 verpasst im S-Bahn-Derby den vierten Sieg in Folge. "Man hat gespürt, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte", sagt Trainer Alper Kayabunar.

"Das Unentschieden geht dann auch am Ende in Ordnung", meint 1860-Trainer Alper Kayabunar über die umkämpfte Partie seiner Mannen gegen die SpVgg.

Als die Schatten an diesem traumhaften November-Nachmittag immer länger wurden, stellte sich auf Giesings Höhen vor allem eine Frage: Wie ist es denn nun einzuordnen, dieses torlose Remis im S-Bahn-Derby zwischen dem TSV 1860 und der SpVgg Unterhaching?

Die Siegesserie ist nach zuletzt drei Dreiern in Folge gerissen, werden die notorischen Pessimisten im Löwen-Kosmos argumentieren. Die Ungeschlagen-Serie, die hat aber weiter Bestand, kann der Optimist dagegenhalten. Die Wahrheit? Liegt mal wieder irgendwo dazwischen.

Und so fiel es dieses Mal auch 1860-Trainer Alper Kayabunar nicht ganz so leicht, ein Fazit zur Leistung seiner Mannschaft zu ziehen. "Ich glaube, dass wir mit unserem Spiel gegen den Ball heute sehr zufrieden sein können. Wir wussten, was auf uns zukommt", meinte der Löwen-Coach nach der Partie, um eben jenes Spiel mit dem Ball in einzelnen Spielphasen zu kritisieren.

Fiedler muss mit Muskelproblemen runter: Untersuchung während der Woche

Vor allem im ersten Durchgang habe seiner Mannschaft "der Mut mit dem Ball gefehlt", so Kayabunar: "Das Spiel mit dem Ball hat uns in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen. Vor allem die ersten 20 Minuten hat der Mut gefehlt." Spätestens nach dem Seitenwechsel habe sein Team mit dem Spielgerät am Fuß dann aber mehr Initiative an den Tag gelegt.

"Ich glaube, man hat gespürt, dass die Mannschaft heute unbedingt gewinnen wollte. Deswegen glaube ich, geht das Unentschieden dann auch am Ende in Ordnung", meinte der gebürtige Münchner. Ein versöhnliches Fazit.

Dabei dürfte Kayabunar auch im Hinterkopf gehabt haben, mit welchen Widrigkeiten sein Team auch dieses Mal zurechtkommen musste. Das ohnehin schon ordentlich gefüllte Lazarett erhielt mit Lance Fiedler schließlich einen weiteren Neuzugang. Der 19-jährige Linksverteidiger musste zur Pause angeschlagen runter, für ihn kam Julian Bell in die Partie.

Für Lance Fiedler war das S-Bahn-Derby verletzungsbedingt bereits zur Halbzeit beendet. © IMAGO/Marc Marasescu

"Er hatte muskuläre Probleme und konnte nicht mehr weiterspielen. Den Rest werden wir im Laufe der Woche mit den Ärzten klären und dann schauen wir, wie schlimm es ist", sagte Kayabunar zum Ausfall des Youngsters.

Eberwein ersetzt Dressel auf der Sechs, Moumou mit Startelf-Debüt

In Abwesenheit des gelbgesperrten Kapitäns Dennis Dressel musste zudem Michael Eberwein - mit sieben Saisontoren treffsicherster Löwe - auf die ungewohnte Sechserposition rücken. In der Offensive durfte sich dafür Brahim Moumou über sein Startelf-Debüt freuen. "Natürlich merkt man das dann, wenn der Kapitän auf dem Platz fehlt. Er hat eine echt gute Saison gespielt bisher", sagte Innenverteidiger Lasse Faßmann über das Fehlen des Kapitäns. Unter dem Strich also keine einfache Gemengelage für die Sechzger.

Und doch war das torlose Remis gegen die Vorstädter eine verpasste Chance. Mit einem Sieg hätte Sechzig den Rückstand auf Herbstmeister FC Memmingen, der am Wochenende spielfrei hatte, zum Abschluss der Hinrunde auf drei Zähler verkürzen können. So hat der Spitzenreiter zum Auftakt der Rückrunde am kommenden Samstag die Möglichkeit davonzuziehen, während die Löwen vom Sofa aus zuschauen müssen. Eine Woche später kommt der Tabellen-15. Schweinfurt 05 ins Grünwalder Stadion, bevor sich die Regionalliga in ihre zweimonatige Winterpause verabschiedet.