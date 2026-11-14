Noten zum TSV 1860 gegen die SpVgg Unterhaching: Fiedler auffällig, Niederlechner ganz schwach

Der TSV 1860 München trennt sich im S-Bahn-Derby von der SpVgg Unterhaching mit 0:0. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Einzelkritik.

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Florian Niederlechner hatte im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching einen schwachen Tag.

Nichts wurde es mit dem vierten Löwen-Sieg in Folge. Im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching trennen sich die beiden Klubs am Samstagnachmittag mit einem torlosen Remis und lassen wichtige Punkte liegen.

Die Einzelnoten

VITUS EICHER – NOTE 3: Entschärfte eine der ersten Hachinger Möglichkeiten mit einem Ausflug Richtung Seitenlinie vor der Stehhalle. Insgesamt hatte er einen recht geruhsamen Arbeitstag.

LANCE FIEDLER – NOTE 3: Wieder als Rechtsverteidiger aufgeboten, weil ihn Coach Kayabunar dort derzeit am besten gebrauchen kann. Beherzte Grätsche hinten gegen Spann, weite Einwürfe vorne. Bügelte einen seltenen Ballverlust vor dem eigenen Tor selbst wieder aus. Starke Körpersprache: feierte mehrfach seine gewonnenen Zweikämpfe mit Siegerfäusten.

FELIX WEBER – NOTE 3: Nach muskulären Problemen rechtzeitig wieder fit geworden, um sich in die knackigen S-Bahn-Derby-Duelle zu werfen. Hielt Haching mit seinen Kollegen erfolgreich vom Kasten fern. Abzüge gibt’s für einen leichtfertigen Fehlpass.

Kaum Impulse von Wach

LASSE FASSMANN – NOTE 3: Zeigte sich auch in diesem Lokalduell abgeklärt und aktiv in der Spieleröffnung. Die Buchbach-Patzer ließ er diesmal stecken, wenngleich er auch mal einen weiten Ball unterlief.

MORITZ SEIFFERT – NOTE 3: Einmal mehr mit einer ordentlichen Leistung, die offensiv aber zu wünschen übrig ließ. Fast schon ein Highlight: Bereinigte die Lage nach einem Spann-Solo mit einem wuchtigen Befreiungsschlag.

RAPHAEL WACH – NOTE 4: Sechzigs einzig verbliebener Sechser agierte unauffällig, was für einen Abräumer nicht unbedingt verkehrt ist. Gewann aufgrund seiner Größe einige Kopfballduelle, konnte aber kaum Impulse setzen.

Zahnlose Offensive

MICHAEL EBERWEIN – NOTE 4: Der torgefährliche Offensivspieler begann aufgrund der Ausfälle von Deniz, Uhlmann, Dressel und Dordan auf der Sechs. Dort engagiert und mit einigen Ballgewinnen, die Zurückbeorderung ging aber auch auf Kosten der deshalb etwas zahnlosen Offensive.

CRISTIAN LEONE – NOTE 4: Begann auf rechts und nahm immer wieder in Form von Passstafetten am Spielgeschehen teil, selten jedoch in Tornähe. Eröffnete ein, zwei Chancen durch seine Flanken und vergab eine, das war’s dann auch.

BRAHIM MOUMOU – NOTE 5: Durfte anstelle von Eberwein auf der Zehn starten, konnte trotz allen Engagements vor dem gegnerischen Tor allerdings kaum in Erscheinung treten.

Von Niederlechner muss mehr kommen

FABIO WAGNER – NOTE 4 : Starker Sprint zur ersten Sechzger-Chance durch seinen Schuss ans Außennetz, aber abgepfiffen (18.). Erstes Torschüsschen mit zu wenig Schmackes (40.). Dribbelte sich wenig später aber auch mal ins Toraus.

FLORIAN NIEDERLECHNER – NOTE 5: Für Sechzigs Stoßstürmer gab es kein Durchkommen. Kurz vor seiner Auswechslung bereitete er noch Erdogans Chance vor. Ex-Bundesligastar? Derby? Da muss mehr kommen.

JULIAN BELL – NOTE 4: Kam schon zur Pause für Fiedler, zeigte sich aber unauffällig.

RAPHAEL OTT – NOTE 4: Comeback des Flügelflitzers, doch er beschränkte seine (auffälligen) Arbeitsnachweise auf die Ablage für Erdogan.

EMRE ERDOGAN – NOTE 4: Wieder fit, aber nur eingewechselt. Vergab Sechzigs beste Chance mit einem viel zu zentralen Schuss.

ARIAN CALDERON kam zu spät für eine Bewertung.