"Ein geiles Gefühl": 1860 will den Turniersieg beim Wörthersee-Cup

Achtungserfolg für den TSV 1860! Die Löwen schlagen Bundesligist Hertha BSC und peilen nun beim Wörthersee-Cup den Turniersieg an.

München - Balsam für die Seele! Der TSV 1860 kann doch noch gewinnen. Nach zuletzt vier Drittliga-Partien ohne Sieg setzten sich die Löwen am Samstag gegen Hertha BSC mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch.

"Es ist ein geiles Gefühl. Gegen einen Bundesligisten spielt man nicht allzu oft und dann noch gegen die zu gewinnen. Das macht Spaß", sagte Fynn Lakenmacher nach dem Sieg im Halbfinale des Wörthersee-Cups am Samstag.

"Richtig starkes Spiel": 1860 dominiert Hertha BSC in der ersten Hälfte

Vor allem in der ersten Hälfte dominierten die Löwen gegen den Bundesligisten. "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt", so der 1860-Stürmer. Albion Vrenezi brachte die Sechzger in der 20. Minute in Führung, Wilfried Kanga glich kurz vor dem Pausenpfiff (42.) glücklich für die Hauptstädtler aus.

Auch Michael Köllner schloss sich der Meinung seines Schützlings an: "Mir hat die erste Halbzeit richtig gut gefallen, weil wir da ein richtig starkes Spiel gemacht haben. Ich glaube da waren wir die bessere Mannschaft", sagte der Löwen-Coach.

Einig waren sich beide dann auch bei der Analyse des zweiten Durchgangs: "In der zweiten Halbzeit war es genau umgekehrt", so Köllner. 1860 habe laut Lakenmacher, der nach einem Eigentor von Quirin Moll (54.) für die Löwen in der 72. Minute zum 2:2-Ausgleich traf, ab und zu den Faden verloren.

Lakenmachers Ansage: "Wir gewinnen das Turnier"

Dodi Lukebakio brachte die Herthaner kurz vor Schluss (86.) mit 3:2 in Front, ehe Leandro Morgalla mit dem Last-Minute-Treffer (90.+3) die Löwen ins Elfmeterschießen rettete. Dort sei 1860 dann einen Tick "kaltschnäuziger" und "nervenstärker" gewesen als Berlin, fassten Köllner und Lakenmacher zusammen.

Am Sonntag (16 Uhr im AZ-Liveticker) geht es nun im Finale gegen Austria Klagenfurt, das sein Halbfinale mit 2:1 gegen den Grazer AK gewonnen hatte. "Wir gewinnen das Turnier und verabschieden uns mit einem guten Gefühl in die Winterpaus", so Lakenmachers klare Ansage. Und in der Tat, ein weiteres Erfolgserlebnis würden den Löwen, die in der Drittliga-Tabelle auf Rang sechs abgerutscht sind, gut tun...