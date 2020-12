"Durchhalten und vorbereiten": 1860-Präsidium dankt den Mitgliedern

In seiner Weihnachtsbotschaft bedankt sich das Präsidium des TSV 1860 München bei den Mitgliedern aller Abteilungen für den großen Zusammenhalt – und denkt schon an den Wiederbeginn nach der Pandemie.

München – Nicht nur weiß-blau, auch grün-gold sind die Weihnachtsgrüße der Löwen-Präsidenten Robert Reisinger, Heinz Schmidt und Hans Sitzberger an die Mitglieder des TSV 1860. Denn nur dank "eurer Kreativität, eurer Disziplin und eurer großen Liebe zum Sport" aller Abteilungen sei es gemeinsam gelungen, den Verein auch in diesem Corona-Jahr erfolgreich auf- und darzustellen, schreiben sie in einem offenen Brief.

"Wenn es darauf ankommt, können wir uns beim TSV 1860 München aufeinander verlassen", loben die Präsidenten und beschränken sich nicht nur auf Durchhalteparolen. Denn: Schon jetzt, wo die Impfungen gegen das Coronavirus langsam beginnen, gelte es "sich organisatorisch auf den Wiederbeginn vorzubereiten".

Der Weihnachtsbrief des Löwen-Präsidiums im Wortlaut: