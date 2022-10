Dritte Liga: Der TSV 1860 patzt – und die Konkurrenz liefert

Die Löwen verlieren ihr erstes Heimspiel der Saison. Die Konkurrenz patzt hingegen nicht und fährt Siege ein.

München - Für die Löwen war der elfte Spieltag in der 3. Liga ein Spieltag zum Vergessen: Während man sich selbst mit 1:2 dem FC Ingolstadt geschlagen geben musste, konnten die Konkurrenten um die Aufstiegsplätze allesamt gewinnen.

Allen voran die SV Elversberg, die sich durch ein 3:0 gegen MSV Duisburg wieder an die Tabellenspitze setzte. "Es ist schon was Tolles, dass wir da jetzt an der Spitze stehen nach einer Niederlage gegen Verl, die uns wehgetan hat und dass wir direkt eine Reaktion gezeigt haben", sagte Elversbergs Trainer Horst Steffen bei "Magenta Sport".

Die SVE hat 25 Punkte auf dem Konto, dahinter folgen die Sechzger mit 23 Zählern auf Platz zwei. Dritter ist der SV Wehen Wiesbaden (21) nach dem 1:0 (1:0) beim FSV Zwickau.

Dresden dreht 0:2-Rückstand in Sieg

Auch Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden konnte am Sonntag gewinnen und einen 0:2-Rückstand aufholen. Am Ende stand ein 3:2 (0:2) gegen den VfL Osnabrück auf der Anzeigetafel. Ahmet Arslan (53.), Paul Will (57.) und Claudio Kammerknecht (71.) trafen in einer furiosen zweiten Halbzeit zum Sieg.

Durch ein Eigentor von Michael Akoto (35.) und den Treffer von Robert Tesche (40.) waren die Niedersachsen in den ersten 45 Minuten scheinbar beruhigend in Führung gegangen. Die Dresdner schoben sich auf den vierten Platz mit 20 Punkten nach vorne, der VfL, Sechzigs kommender Gegner, ist mit 13 Punkten Zwölfter.

Im Verfolgerduell behielt Waldhof Mannheim am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken die Oberhand.