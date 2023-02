Dresden erkämpft sich Punkt gegen Elversberg – Saarbrücken verliert

Tabellenführer SV Elversberg lässt gegen Dynamo Dresden erstmals nach fünf Siegen in Folge wieder Punkte liegen. 1860-Konkurrent 1. FC Saarbrücken verliert bei Erzgebirge Aue.

Dynamo Dresden hat Tabellenführer SV Elversberg am Sonntag einen Punkt abgerungen.

München - Überraschung durch Dynamo Dresden: Der Zweitliga-Absteiger hat den Siegeszug von Tabellenführer SV Elversberg in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Nach fünf Siegen der Saarländer in Folge holten die Sachsen am Sonntag beim Spitzenreiter ein 1:1 (1:0).

Stefan Kutschke (23.) erzielte das 1:0 für die Gäste, die im achten Spiel in Folge ungeschlagen blieben. Eros Dacaj (81., Foulelfmeter) traf zum Ausgleich. Die SVE bleibt mit 57 Punkten souveräner Spitzenreiter vor dem SC Freiburg II (45). Im zweiten Sonntagsspiel gewann Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken.

Osnabrück schlägt Wiesbaden, Mannheim geht Baden

Der VfL Osnabrück hatte am Samstag den Rückstand auf den Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden auf vier Punkte verkürzt. Im direkten Vergleich setzten sich die Niedersachsen mit 4:1 (2:0) durch. "Jetzt wollen wir oben so lang wie möglich mitschwimmen", sagt VfL-Coach Tobias Schweinsteiger bei MagentaSport. Osnabrück weist 40 Zähler auf.

Waldhof Mannheim verlor bei Borussia Dortmund II mit 0:4 (0:2) und büßte wichtige Punkte im Aufstiegsrennen ein. Der FC Ingolstadt und Aufsteiger Rot-Weiss Essen trennten sich 1:1 (0:0). Der MSV Duisburg und der SV Meppen spielten 0:0, der SC Verl behielt gegen Aufsteiger VfB Oldenburg mit 2:1 (1:0) die Oberhand. In einem weiteren Kellerduell bezwang Aufsteiger SpVgg Bayreuth in einem wilden Spiel den FSV Zwickau 5:3 (1:1).