"Dreckiger Sieg": Eberweins Köpfchen bringt den Löwen dritten Dreier in Folge

Mehr Kampf und Krampf statt spielerischer Klasse, aber der TSV 1860 holt dennoch den dritten Erfolg in Serie. Eberwein trifft entscheidend.

Wer das mittelfränkische Eltersdorf anpeilt, der folgt am besten dem Ruf der Bratwurst, denn dieser eilt ihr in der Regionalliga Bayern weit voraus. Am Sonntag bot sich der wieder mal reisefreudigen Anhängerschar des TSV 1860 die Chance auf diesen Genuss – und zudem erhofften sich die Fans der Giesinger auch ein Spiel ganz nach ihrem Geschmack.

Jetzt sind die Geschmäcker freilich verschieden, und manchem mag auch deftige Hausmannskost munden, wenn sie die richtige Würze enthält. Denn für Fußball-Gourmets war das Duell mit dem SCE nichts. Und wenn es den Löwen-Fans genügte, dass ihre Mannschaft im Erlanger Stadtteil mit 1:0 gewann und damit zum dritten Mal in Folge, dann mag dieser Ausflug trotz spielerischer Magerkost nach Wunsch verlaufen sein.

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"Das war natürlich wichtig, ein dreckiger Sieg, sagen wir einfach mal so. Wir wussten, das wird kein schönes Spiel zum Anschauen. Wir wollten einfach dieses Spiel gewinnen und einen Haken dahinter machen. Und das ist entscheidend heute", sagte Trainer Alper Kayabunar nach der Partie im BR.

Eberwein köpft 1860 zum schwierigen Auswärtssieg

Michael Eberwein war es, der Sechzig in der 33. Minute per Kopf auf die Siegerstraße und letztlich zu den nächsten drei Punkten brachte, nachdem Fabio Wagner präzise geflankt hatte. Vor den Augen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dominierten sonst Kampf und Krampf, aber die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar wird es verkraften, da der fünfte Sieg in den sieben Spielen seit Anfang Oktober zu Buche steht.

Damit festigten die Löwen den zweiten Tabellenplatz mit sechs Punkten Rückstand auf den – FC Memmingen und noch einem Spiel weniger.

Für den SC Eltersdorf war es das Spiel des Jahres, wie für beinahe jeden Regionalligisten, der Sechzig in dieser Saison empfängt. Die Quecken, wie sie sich nennen, hätten seit Jahren auf diese Möglichkeit gewartet, betonte der Stadionsprecher noch einmal vor Beginn, es war quasi eine Fußball-Kärwa im November. Und wegen des besonderen Andrangs der 2500 Zuschauer begann die Partie auch fünf Minuten später. Es sollte nun wirklich keiner etwas versäumen. "Wir sind ein Dorfverein, das ist etwas Besonderes, das sollen die Spieler genießen", sagte SCE-Coach Bernd Eigner im BR vor dem Anpfiff.

Kayabunars Fazit nach der Partie: "Mit diesem Verein kann die Reise ganz weit gehen. Es ist für jeden Klar, dass dieser Verein nicht in die Regionalliga gehört und früher oder später wird es definitiv wieder der Profifußball."

Auch wenn der Favorit durch Felix Weber (5.) die erste Chance hatte, der Regionalliga-Aufsteiger verkaufte sich teuer und verwickelte den TSV in viele harte Duelle – ganz so, wie es Kayabunar erwartet hatte. "Die Umstände sind nicht so einfach, viel Kampf, es werden viele lange Bälle kommen", prophezeite der Trainer richtigerweise.

Jahresendspurt: Für Sechzig geht es gegen Haching und Schweinfurt

Entsprechend wenig tat sich vor den Toren, bis eben Sechzig diesen einen, diesen entscheidenden Angriff initiierte. Danach stimmten häufig weder Timing noch Präzision im blauen Vorwärtsgang. Einzig Joker Arian Calderon (90.+1) hatte noch eine wirklich klare Gelegenheit, das Ergebnis auszubauen.

Aber weil Fußball vor allem Ergebnissport ist, können die Blauen nun guten Mutes auf die letzten beiden Partien dieses Kalenderjahres schauen – im Grünwalder Stadion gegen Haching und danach gegen Schweinfurt.