Interview Dominik Krause ist Münchens neuer OB: Was sagt man bei 1860 dazu? Ein Gespräch mit Gernot Mang

Sechzigs Präsident Gernot Mang spricht in der AZ über die bittere Pleite gegen Duisburg, den Pokal-Traum der Löwen und den neuen Oberbürgermeister Dominik Krause.

24. März 2026 - 11:14 Uhr

Präsident des TSV 1860: Gernot Mang. © IMAGO/Ulrich Wagner