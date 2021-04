Die Konkurrenz patzt: Ein (fast) perfektes Wochenende für den TSV 1860

Der TSV 1860 kämpft sich wieder an die Aufstiegsplätze heran. Auch, weil die Konkurrenz größtenteils patzt.

München - Der 31. Spieltag in der Dritten Liga war einer, mit dem die Verantwortlichen des TSV 1860 wohl durchaus leben können. Während die Löwen selbst durch den 3:2-Sieg gegen den SC Verl drei Punkte eingefahren haben, hat die Konkurrenz im Aufstiegsrennen größtenteils gepatzt.

Am Samstag verlor Hansa Rostock, derzeit Zweiter, mit 0:2 beim Tabellenvierzehnten Magdeburg. "Wir sind wahnsinnig enttäuscht und erstmal geplättet", sagte Trainer Jens Härtel: "Wir sind wirklich schlecht in dieses Spiel reingekommen."

Der FC Ingolstadt (Platz drei) kam im Bayern-Derby gegen den FC Bayern II (Platz 16) nicht über ein 2:2 hinaus. "Nach so einem Spiel die richtigen Worte zu finden, ist schwer", sagte Trainer Tomas Oral. Durch den Sieg der Löwen, übrigens der dritte in Folge, beträgt der Rückstand auf die Konkurrenz bei sieben verbleibenden Spielen jetzt nur noch vier, bzw. fünf Punkte.

Dresden patzt bei Haching

Denn auch Spitzenreiter und Aufstiegsfavorit Dynamo Dresden hat am Wochenende gepatzt: Der Tabellenerste verlor am Sonntagnachmittag mit 0:2 bei der SpVgg Unterhaching. Für die Kollegen von der Grünwalder Straße gab's also reichlich Schützenhilfe.

Besser hätte das Wochenende also nur noch laufen können, wenn der rote Erzrivale aus München einen Dreier gegen Ingolstadt geholt hätte. So oder so: Die Löwen dürften mit dem Ausgang des 31. Spieltags durchaus zufrieden sein.