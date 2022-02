Derby vor 15.000 Zuschauern? Löwen können gegen Türkgücü mit Fans rechnen

Die Sechzger können im Duell gegen den Stadtrivalen wohl wieder auf zahlreiche Unterstützung im Stadion bauen.

München - Ein Stadtderby ganz ohne Zuschauer? Für viele Löwen-Fans keine schöne Vorstellung. Für das anstehende Duell gegen Türkgücü dürfen die Sechzger wahrscheinlich wieder auf Unterstützung im Stadion hoffen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Montag Corona-Lockerungen an, die auch den Fußball betreffen. Schon bald sollen im Freistaat wieder maximal 15.000 Zuschauer in die Stadien dürfen. Damit könnte das Stadtderby am 16. Februar wieder vor Fans stattfinden. Das Spiel zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München musste wegen Coronafällen bei den Löwen verschoben werden.

Derby gegen Türkgücü vor 15.000 Zuschauern?

Sollte es zu Lockerungen kommen, wären 15.000 Fans im Münchner Olympiastadion zugelassen. Eine endgültige Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Das letzte Derby im Olympiastadion entschieden die Sechzger im April für sich. Neudecker und Belkahia trafen beim 2:0 gegen Türkgücü.