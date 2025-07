Das Löwen-Tippspiel zur neuen Saison – Tickets, Fanfest und Tracht zu gewinnen

Spannung, Tipps und tolle Gewinne – das Löwen-Tippspiel für Fans ist live. Auswärtsfahrt, Fanfest oder Tracht gefällig? Hier steht, wie Sie teilnehmen können.

Der Zweitplatzierte darf sich auf ein echtes Highlight freuen: Ein exklusives Fanfest, in der Saison 2026/27, für 15 Löwenfans im Giesinger Garten – dem Wohnzimmer vieler Löwenherzen.

Die Dauerkarten im Grünwalder sind ausverkauft, die Kurve brodelt bald wieder, die Euphorie ist groß: Mit den spektakulären Rückholaktionen von Kevin Volland und Florian Niederlechner hat der TSV 1860 ein klares Zeichen gesetzt. Sportchef Christian Werner hat rund um die beiden eine Mannschaft zusammengestellt, die in Liga drei mehr als nur mithalten will – sie will angreifen.

Wer nicht vor Ort sein kann, fiebert trotzdem mit. Und jetzt können Sie auch mittippen. Mit dem AZ-Löwen-Abo sind Sie nicht nur journalistisch ganz nah dran – mit exklusiven Interviews, Hintergründen und Meinungen rund um die Löwen – sondern auch mittendrin im großen AZ-Tippspiel! Und das lohnt sich richtig: Echte Fanpreise warten – vom Auswärtstrip mit dem Löwen-Rudel stilecht im sportlichen Fahrzeug von Auto Häusler, über ein Fanfest im Giesinger Garten bis zur exklusiven TSV-Tracht von Angermeier.

Mittippen können übrigens alle AZ-Abonnenten - egal ob digitales Löwen-Abo, meine AZ+, E-Paper oder Zeitung.

