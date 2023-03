"Das ist natürlich Wahnsinn": Sonderlob für die 1860-Anhänger

Auch in Aue unterstützten zahlreiche Löwen-Fans die Mannschaft des TSV 1860. Das entging auch Trainer Maurizio Jacobacci und Kapitän Stefan Lex nicht.

Fans des TSV 1860 in Aue.

München - Die Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue war eigentlich schon beendet, da ergriff Maurizio Jacobacci nochmal das Wort.

"Ich möchte noch unseren Fans ein großes Dankeschön ausprechen. Es ist nicht alltäglich, dass so viele Fans eine solche Reise antreten, um uns so stark zu unterstützen", dankte der Löwen-Trainer den mitgereisten Anhängern der Sechzger. "Ich glaube, ein Teil des Erfolgs geht auch an sie, die uns 90 Minuten voll unterstützt haben."

"Wir sind der Verein": 1860-Fanschals gegen Aue

Die Löwen-Fans fielen bereits vor Spielbeginn mit einer beeindruckenden Choreo auf. Der gesamte Gästeblock hatte extra für das Spiel designte Fanschals dabei mit dem Slogan: "Wir sind der Verein".

Derselbe Spruch zierte auch ein riesiges Banner in Sechzigs Fankurve. Eine Anspielung auf die Querelen außerhalb des Platzes rund um den Verein? Der Mannschaft hat die abermalige fantastische Unterstützung der eigenen Anhänger jedenfalls geholfen. Der Erfolg in Aue war der erste Rückrundensieg für die Sechzger und der erste Dreier seit acht sieglosen Spielen in Serie.

"Wir gehen da raus zum Aufwärmen, der Block ist gesteckt voll, das ist natürlich Wahnsinn. Und endlich haben wir ergebnistechnisch mal wieder etwas zurückgeben können", lobte auch Stefan Lex die Anhänger der Giesinger. Der Löwen-Kapitän und seine Teamkollegen hoffen in den kommenden Wochen durch eine Siegesserie weiter Wiedergutmachung bei den Fans betreiben zu können.