Buchmacher: TSV 1860 ist der Top-Favorit auf den Aufstieg 2022/23

In den vergangenen Jahren ist der TSV 1860 jeweils noch knapp am Aufstieg gescheitert, in der Saison 2022/23 trauen die Buchmacher den Löwen allerdings den ganz großen Wurf zu.

13. Juli 2022 - 14:13 Uhr | AZ

Gelingt den Löwen in dieser Saison der Aufstieg? © sampics / Stefan Matzke