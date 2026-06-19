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Bleibt es beim 1860-Abstieg in die Regionalliga? Vom DFB gibt es jetzt Neuigkeiten

Der TSV 1860 München legt wegen des Drittliga-Abstiegs Beschwerde beim Deutschen Fußball-Bund ein. Die Chancen auf eine Wende sollen gering sein.
AZ/dpa |
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Bleibt es beim Abstieg in die Regionalliga? Jetzt gibt es Rückmeldung vom DFB
Bleibt es beim Abstieg in die Regionalliga? Jetzt gibt es Rückmeldung vom DFB © Sven Hoppe/dpa

Der Einspruch des TSV 1860 gegen den Abstieg aus der 3. Liga geht vor das DFB-Bundesgericht. Nachdem die "Bild" tags zuvor darüber berichtet hatte, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB), dass sich das Bundesgericht des Verbands mit der eingegangenen Beschwerde befassen und darüber befinden werde. In einer Verhandlung soll darüber entschieden werden, ob der Nachweis des Geldes, das Investor Hasan Ismaik (48) bereitgestellt haben soll, doch gelten könnte.

Wie schnell können die Beteiligten in dieser Angelegenheit ein endgültiges Urteil erwarten? Nach AZ-Infos wird es keinen Eilentscheid vor der am Sonntag anstehenden Mitgliederversammlung (ab 19 Uhr im Zenith) geben. Alle Beteiligten sind sich dem Zeitdruck durchaus bewusst, doch es gilt am DFB-Bundesgericht gewisse Fristen einzuhalten. 

Ist verwundert nach dem Lizenzentzug für 1860 München: Hasan Ismaik. (Archivbild)
Ist verwundert nach dem Lizenzentzug für 1860 München: Hasan Ismaik. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Chance auf Drittliga-Klassenverbleib offenbar gering

Laut "Bild" und "Süddeutscher Zeitung" wurde der Weg wohl auch gegangen, um sich haftungsrechtlich abzusichern, um alles für die finanzielle Rettung versucht zu haben. Die Erfolgsaussichten sind aus sportrechtlicher Sicht offenbar aber gering, weil der TSV 1860 die Frist nicht eingehalten hat, zu der der Millionenbetrag zur Sicherung der Lizenz nötig gewesen wäre. Der Traditionsverein äußerte sich nicht zur angeblichen Beschwerde. 

Der Spielbetriebsgesellschaft, an der Investor Hasan Ismaik und der Stammverein beteiligt sind und unter der bislang sämtliche Profi-Aktivitäten gebündelt waren, droht die Insolvenz. Es gibt auch Vermutungen, dass der Verein den bei Fans unbeliebten Geldgeber so loswerden will.

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Mitgliederversammlung rückt in den Fokus

Falls der dem Vernehmen nach unwahrscheinliche Fall einer Drittliga-Rettung nicht eintritt, könnte der Neustart in der Regionalliga erfolgen. Dazu können die Weichen bei der Mitgliederversammlung am Sonntag gestellt werden.

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1 Kommentar
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  • daKalle vor 46 Minuten / Bewertung:

    So ein Schmarrn! Warum sollte es wegen uns eine Ausnahme geben und mit welcher Mannschaft sollen die da spielen…?

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