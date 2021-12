Beliebter Treffpunkt bei 1860-Fans: Der Grünspitz bleibt offen

Der Grünspitz in Obergiesing bleibt erhalten! Für den Erhalt werden 45.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das dürfte vor allem die Fans des TSV 1860 freuen.

Der Eingang zum Grünspitz an der Tegernseer Landstraße. (Archivbild)

München - Gute Nachrichten für die Löwen-Fans: Der Grünspitz bleibt öffentlich zugänglich. Wie der Stadtrat am Mittwoch auf SPD-Initiative beschlossen hat, stellt die Stadt Green City 45.000 Euro zur Verfügung. Das Geld wird aus Fördertöpfen sowie dem Pandemiefolgen-Fonds bereitgestellt.

Damit sei eine Sperrung der Fläche bis 2023 verhindert worden, teilte die SPD am Mittwoch mit. Green City benötigt das Geld für den Unterhalt. Bislang erhielt das Projekt Mittel aus der "Sozialen Stadt", doch die Förderung lief aus – neue finanzielle Mittel wurden nötig. Hätte es diese nicht gegeben, wäre der Platz wieder zu Privatgrund geworden und hätte wegen der Verkehrssicherungspflicht umzäunt werden müssen. Ein Szenario, das die SPD-Fraktion gemeinsam mit den Grünen unbedingt vermeiden wollte.

2023 soll ein Bereich dann offiziell zur öffentlichen Fläche, ein anderer Teil des Grünspitzes bebaut werden. Einst wurde hier mit Gebrauchtwagen gehandelt. "Der Grünspitz muss erhalten bleiben. Deshalb kümmern wir uns gerade um die Finanzierung. Es wäre wirklich ein Armutszeugnis für die Stadt, wenn wir es nicht schaffen würden, diesen vorbildlichen Ort offenzuhalten", sagt SPD-Stadtrat Roland Hefter.

Platz für Groß und Klein am Giesinger Grünspitz. (Archivbild) © Greencity

Grünspitz: Beliebter Treffpunkt bei den Fans des TSV 1860

Der Grünspitz ist einer der großen Treffpunkte der Löwen-Fans. Hier kommen die Anhänger - in Nicht-Corona-Zeiten - häufig vor den Heimspielen zusammen. Anschließend geht's dann gemeinsam ins Grünwalder Stadion. Doch auch allgemein ist der Grünspitz ein beliebter Treffpunkt im Viertel: "Es ist grandios, was sich in den vergangenen Jahren hier entwickelt hat", sagt Hefter. "Löwen-Fans treffen sich vor den Heimspielen da, es gibt Flohmärkte, Kulturveranstaltungen oder einfach nur ein gemütliches Beisammensein unter Nachbarn."