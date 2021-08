Beim TSV 1860 ausgebildet: Sven und Lars Bender feiern Comeback in der Kreisklasse

Mit dem Ablauf der vergangenen Saison haben Sven und Lars Bender ihre Profikarrieren beendet. Ganz lassen können die beiden Ex-Löwen das mit dem Fußballspielen aber nicht: Am Wochenende feierten die Zwillinge einige Klassen tiefer ihr Comeback für ihren Jugendklub TSV Brannenburg.

Sven und Lars Bender schafften den Sprung aus der Jugend des TSV 1860 in die Bundesliga.

München/Brannenburg - Da schau her! Sven und Lars Bender, zwei der berühmtesten Absolventen der renommierten Löwen-Nachwuchsakademie, haben nur wenige Wochen nach dem Ende ihrer Profikarrieren ihr Comeback gefeiert.

Am Sonntagabend liefen die beiden 32-Jährigen, die insbesondere aufgrund körperlicher Probleme zum Ende der vergangenen Saison ihre Profikarrieren beendet hatten, in der Kreisklasse 1 für ihren Jugendklub TSV Brannenburg auf. Beim 5:2-Heimsieg gegen ASV Flintsbach standen die Benders in der Startelf und spielten 90 Minuten durch, für ein Tor hat es aber nicht gereicht.

Die beiden gebürtigen Rosenheimer wurden zwischen 1993 und 1999 in der Jugend des TSV Brannenburg ausgebildet, bevor sie ihr Weg über die SpVgg Unterhaching (1999 bis 2002) zum TSV 1860 führte. 2006 zog es Sven Bender in die Bundesliga zu Borussia Dortmund, mit der er unter anderem zwei Mal die deutsche Meisterschaft holte. Sein Bruder Lars wechselte im selben Jahr zu Bayer Leverkusen.