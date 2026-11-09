Bei zähem Sieg in Eltersdorf: Weltmeister-Sohn Noah Klose feiert Saisondebüt für 1860

Prominenter Rückkehrer beim TSV 1860: Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, hat beim 1:0-Sieg in Eltersdorf nach hartnäckiger Verletzung endlich sein Comeback gegeben.

Willkommen zurück auf dem Rasen, Herr Klose: Noah Klose, Sohn von Weltmeister und Nürnberg-Coach Miroslav Klose, hat sein Comeback im Trikot des TSV 1860 gefeiert.

Der 21-jährige Offensivspieler der Sechzger wurde im Auswärtsspiel bei Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf (1:0) in der 84. Minute für Außenbahnspieler Fabio Wagner eingewechselt.

Zuvor war der gebürtige Bremer aufgrund einer hartnäckigen Verletzung lange ausgefallen und hatte sich in den letzten Wochen wieder herangekämpft. Cheftrainer Alper Kayabunar hatte Klose bereits im Vorfeld des Duells "eine gute Trainingswoche" bescheinigt und ihm folgerichtig in Eltersdorf zum Saisondebüt verholfen.

Papa Miroslav über Sohn Noah Klose: "Hat er sich alles allein erarbeitet"

Bereits 2025/26 hatte Klose junior aufgrund von Achillessehnenproblemen eine längere Zwangspause einlegen müssen. Der Youngster, der die deutsche und die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte im Februar 2026 sein Debüt für 1860 gefeiert. "Natürlich bin ich sehr stolz auf ihn", hatte Papa Miroslav damals erklärt: "Das hat er sich alles allein erarbeitet. Mal schauen, wohin die Reise geht."

Zwillingsbruder Luan Klose hatte 1860 im Sommer 2025 Richtung TSV Grünwald verlassen, ist aktuell vereinslos. Noah dürfte noch öfter im Löwen-Trikot zu sehen sein.



