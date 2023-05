Bei Podiumsdiskussion: Michael Hofmann kritisiert die Führungsetage des TSV 1860 scharf

Am Mittwoch stand die viel diskutierte Veranstaltung des Fan-Blogs "db24" an. Dort holte der ehemalige TSV-1860-Keeper Michael Hofmann zum Rundumschlag aus.

München - Die Veranstaltung sorgte im Vorfeld für zahlreiche Aufreger und sollte der seit Langem erste Besuch von Investor Hasan Ismaik in der bayrischen Landeshauptstadt werden. Die Rede ist von der Diskussionsrunde des Fan-Blogs "db24".

Letztlich sagte der Jordanier den Besuch aber ab. Dennoch stellten sich einige Löwen-Legenden den geladenen Gästen. Mit dabei war auch Michael Hofmann. Dabei holte der ehemalige Torhüter des TSV 1860 zum Rundumschlag aus.

Hofmann über TSV-1860-Bosse: "Brauchst Führungskräfte, die nicht permanent Unruhe schaffen"

Deutlich in seiner Kritik wurde der ehemalige Torhüter des TSV 1860 vor allem bei den Bossen der Löwen: "Du brauchst Führungskräfte, die eine Vision mitverfolgen und nicht gegenseitig permanent Unruhe schaffen, Meinungen nicht zulassen oder im Endeffekt Stillstand betreiben."

Auch die Ultras und der Giesinger ließ Hoffmann nicht unverschohnt. "Ich mag keine Leute, die in der Westkurve auf dem Zaun sitzen und befehlen der Mannschaft die Trikots abzulegen", so der 50-Jährige. Weiter führte Hofmann fort: "Das wäre bei uns nicht vorgekommen. Wir wären nicht in die Kurve gegangen, sondern in die Stehhalle, wo die Leute neutral sind."

TSV 1860: Hofmann geht von harter Drittligasaison 2023/24 aus

Zusätzlich sprach der gebürtige Bayreuther die Stadion-Situation an, die die Münchner nun seit längerem beschäftigt. Dabei ärgert es Hofmann vor allem, dass die Löwen ihre Anteile an der Allianz Arena nicht mehr besitzen: "Dass man sich den Plan nicht aufrecht erhalten hat, in einem modernen Stadion mit einem Partner wie Bayern München in vernünftige Gespräche zu gehen, dass man sich dieses Eigentor schießt, das hängt uns die nächsten Jahre noch nach."

Auf die Frage, wie es mit dem TSV 1860 durch die zahlreichen Abgänge weitergehen wird, wurde Hofmann nochmals klar. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in der nächsten Saison erstmal um den Ligaerhalt kämpfen", erklärte der ehemalige Keeper.

TSV 1860 bestreitet Saisonfinale gegen FSV Zwickau

Davor steht für die Löwen aber erst noch die letzte Partie in dieser Saison an. Am Samstag (13.30 Uhr, live auf MagentaSport und im AZ-Liveticker) trifft die Mannschaft von Löwendompteur Maurizio Jacobacci auf Zwickau.

Danach wird der 60-Jährige zusammen mit Sportchef Günther Gorenzel intensiv am Sechzig-Kader für die neue Saison basteln.