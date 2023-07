AZ-Info: TSV 1860 möchte Top-Stürmer Fynn Lakenmacher loswerden

Verlässt nach Marcel Bär und Meris Skenderovic mit Fynn Lakenmacher der nächste Löwen-Stürmer den TSV 1860? Nach AZ-Informationen plant Maurizio Jacobacci nicht mehr mit dem letztjährigen Top-Torjäger der Sechzger.

München - 18 Abgänge hat der TSV 1860 in dieser Saison schon zu verzeichnen, folgt bald Nummer 19? Nach AZ-Informationen will der TSV 1860 seinen Top-Stürmer der Vorsaison, Fynn Lakenmacher, loswerden. Das sollen die Löwen ihrem Schützling kürzlich mitgeteilt haben. Mit insgesamt acht Treffern führte er die interne Torjägerliste der Sechzger an. Allerdings erzielte der 23-Jährige in seiner Debütsaison sechs Treffer in der Hinrunde. Auch in der Vorbereitung für die kommende Saison herrscht beim gebürtigen Lübbecker Ladehemmung.

TSV 1860: Willsch kann Wechselgerüchte um Lakenmacher nicht verstehen

Lakenmacher stand beim 9:0-Testspielsieg am vergangenen Samstag in Wemding nicht in der Startelf und wurde erst in der 75. Minute eingewechselt. Trainer Maurizio Jacobacci erklärte anschließend, dass sich Lakenmacher nicht verletzen solle. Möchte Jacobacci seinen Stürmer loswerden und dafür einen erfahrenen, hochkarätigen Mittelstürmer holen? Sieht ganz danach aus.

Einen Fakt, den Ex-Löwe Marius Willsch gar nicht verstehen kann: "Die Abgänge von Christopher Lannert und Meris Skenderovic haben mich schon sehr überrascht. Aber als ich gelesen habe, dass Fynn Lakenmacher auf dem Abstellgleis sein soll, muss ich sagen: Da hat es mir den Vogel rausgehauen. Das ist schon krass in meinen Augen", sagte Willsch, der zum Ende der vergangenen Saison seine Karriere beim TSV 1860 beendete, im Podcast "Giesinger Bergfest".

Ex-Löwe Willsch kritisiert Jacobacci deutlich

"Ich verstehe nicht, wie man aus Trainersicht einen Spieler abgeben will, der im entwicklungsfähigen Alter ist mit Anfang 20, der jetzt seine erste Saison hinter sich gebracht hat in einem Traditionsverein. Da ist der Druck enorm", so Willsch.

Mit einem Spieler, der in seiner ersten Löwen-Saison 13 Scorerpunkte erzielte und "brutales Entwicklungspotenzial" habe, gehe man nicht so um, legte Willsch weiter nach. "Ich habe schon mitgekriegt, dass der Trainer nicht auf ihn steht, seit er letzte Saison gekommen ist. So ein Spieler braucht Selbstvertrauen, der braucht vom Trainer Vertrauen und dann performt er auch."

Lakenmacher sei laut Willsch links liegengelassen, nicht mit ihm gesprochen worden. "Fynn ist ein Spieler, der das Vertrauen braucht – und jetzt soll er sich verp...? Ich muss schon sagen, die Entscheidung vom Trainer kann ich null verstehen." Ob die Löwen-Fans einen Abgang von Lakenmacher verstehen würden?