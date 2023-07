Auswärtsspiele des TSV 1860: So sieht das neue Ausweichtrikot der Löwen aus

Bereits online erhältlich: Am Samstag hat der Drittligist erste Einblicke in das Design des neuen Auswärts-Ausweichtrikots gegeben.

München - Nur einen Tag, nachdem die Profis des TSV 1860 bei der 0:3-Testspiel-Niederlage gegen die SV Ried ihr neues Auswärtstrikot live getragen haben, präsentieren die Löwen das dazugehörige Ausweichtrikot, die sogenannte “2nd away”-Variante.

"Schweißableitend und kühlend": Neues Ausweichtrikot der Löwen im Fanshop erhältlich

In der vergangenen Spielzeit war dieses Trikot mit seinem krassen Gelb sehr auffällig gewesen, der jetzt dominierende Türkis-Ton macht die neue Version deutlich zurückhaltender. Die ersten Reaktionen auf der Instagram-Seite der Sechzger bilden kein einheitliches Bild ab, die Meinungen gehen offensichtlich auseinander. Dass die Ärmel des neuen Leibchens in Blau gehalten sind, kommentiert ein User so: "Eigentlich recht schöne Farbe, aber die Ärmel unpassend."

"Das leichte, atmungsaktive, super bequeme, schweißableitende und kühlende Modell überzeugt auf ganzer Linie. Es bietet dir eine hohe Strapazierfähigkeit. Optisch besticht es mit einem Vereinswappen auf der Brust. Egal, wie hart das Training oder das Spiel ist, mit diesem Modell bist du immer bestens gekleidet", heißt es auf der .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Auf Instagram und auch via Facebook gaben die Löwen am Samstag erste Einblicke in das Design, das aktuelle Shirt kann man bereits wie das Auswärtstrikot über den offiziellen Shop zu Preisen von 59,95 bis 79,95 Euro bestellen.