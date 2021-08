Auftakt im Toto-Pokal: Das ist der erste Gegner der Löwen

Drittligist TSV 1860 reist in der ersten Runde des Toto-Pokals zum Kreisligisten SV Birkenfeld.

Bad Wiessee/München - Riesenjubel beim SV Birkenfeld: Der Kreisligist (Würzburg, Gruppe 2) trifft in der ersten Runde des Toto-Pokals auf den TSV 1860 München. Das ergab am Mittwoch die Ziehung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in der Spielbank Bad Wiessee.

SV Birkenfeld wünscht sich die Löwen als Gegner

Im Lostopf befanden sich alle bayerischen Dritt- und Regionalligisten sowie die aus den Bayern- und Landesligen qualifizierten Teams. Besonderer Clou: Die bayerischen Kreissieger - also auch der SV Birkenfeld - im Topf durften sich auch in diesem Jahr ihren "Wunschgegner" aussuchen.

Der SV Birkenfeld ist Würzburger Kreispokalsieger 2021: Der Kreisligist aus dem Landkreis Main-Spessart behauptete sich im Endspiel gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Rottendorf mit 3:2. Die Erstrunden-Begegnung gegen die Löwen geht am 10. oder 11. August über die Bühne.

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird seit 1998 in Bayern ausgespielt: Dabei geht auch um einen Startplatz in der lukrativen ersten Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs und die damit garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

In diesem Jahr hatte sich Türkgücü München im Endspiel mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten FV Illertissen durchgesetzt und sich erstmals den Titel im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb gesichert. Im Achtelfinale schaltete Türkgücü den Drittliga-Konkurrenten TSV 1860 aus (1:0).