Aufstieg, DFB-Pokal, Klassenerhalt: Für die 1860-Gegner geht es um alles

Unter Trainer Maurizio Jacobacci hat der TSV 1860 den Negativtrend gestoppt und zurück zu alter Stärke gefunden. Doch der Saisonendspurt könnte für die Löwen nochmal zu einer echten Herausforderung werden. Die Giesinger bekommen es mit zahlreichen DFB-Pokal-Anwärtern und Abstiegskandidaten zu tun.

München - Gegen Bayreuth hat der TSV 1860 den jüngsten Aufwärtstrend unter Trainer Maurizio Jacobacci fortgesetzt und mit 2:0 gewonnen. Damit haben die Münchner drei der letzten vier Partien in der 3. Liga für sich entschieden. Doch im Endspurt der Saison 2022/23 kommen auf die Löwen nochmal richtig dicke Brocken zu, die es zu knacken gilt.

3. Liga: Saarbrücken will in den DFB-Pokal einziehen und schielt auf den Aufstieg

Den Start macht am Sonntag der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer stehen in der Tabelle auf Rang sechs und wollen sich unbedingt noch für den DFB-Pokal qualifizieren. Zudem schielt das Team von Trainer Rüdiger Ziehl noch vorsichtig auf die Aufstiegsplätze. Doch dafür braucht es dringend Punkte. Zuletzt gab es eine bittere Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht aus Meppen.

Eine Woche später wartet mit dem SC Freiburg II der nächste Hochkaräter auf die Giesinger. Der Sportclub steht aktuell auf Rang drei. Obwohl die Freiburger weder aufsteigen noch in den DFB-Pokal einziehen können, wollen die Breisgauer die Saison dennoch auf den vorderen Plätzen abschließen. Dass die Freiburger keine leichte Aufgabe sind, zeigt auch das Hinspiel. Das verlor der TSV 1860 im Dreisamstadion mit 0:2.

TSV 1860: Am 36. Spieltag bittet Abstiegskandidat Essen zum Tanz

Kaum leichter wird das Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen. Die Westfalen stecken noch mitten im Abstiegskampf und brauchen jeden Punkt, um die Klasse zu sichern. Die Gastgeber dürften also höchstmotiviert sein. Auch wenn Essen die vergangenen fünf Ligapartien verloren hat, zeigte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski im Hinspiel beim 1:1 im Grünwalder Stadion, warum man sie auf keinen Fall unterschätzen darf.

Ein echter Brocken erwartet die Schützlinge von Trainer Maurizio Jacobacci am 37. Spieltag mit Waldhof Mannheim. In der Hinrunde setzte es in Mannheim eine 1:3-Klatsche für den TSV 1860. Ähnlich wie für Saarbrücken geht es für den SV noch um die Qualifikation für den DFB-Pokal und darum, die zarten Resthoffnungen auf den Aufstieg am Leben zu halten. Die Löwen dürften also besonders gewarnt sein.

Zwickau kämpft im Saisonfinale gegen den TSV 1860 wohl um den Klassenerhalt

Das Saisonfinale müssen die Giesinger am 38. Spieltag in Zwickau bestreiten. Das Match gegen die Sachsen wird alles andere als ein Selbstläufer. Grund: Zwickau steht im Tabellenkeller und wird bis zum letzten Spieltag für die Chance auf den Klassenerhalt kämpfen wollen. Damit wird sich die Mannschaft von Coach Ronny Thielemann alles andere als wehrlos geschlagen geben.

Das Restprogramm zeigt: Für die Löwen geht es sowohl gegen Mannschaften, die in der Tabelle weiter oben, als auch im Keller, stehen. Aufstieg, Pokal-Quali oder Klassenerhalt – sie alle haben noch Ziele, die sie im Saisonendspurt erreichen wollen, während es für die Löwen im Niemandsland der Tabelle um gar nichts mehr geht. Keine leichte Aufgabe also für die Mannschaft von 1860-Coach Jacobacci.