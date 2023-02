Auch Waldhof Mannheim patzt: TSV 1860 weiter voll im Aufstiegsrennen

Der TSV 1860 musste in Oldenburg einen bitteren Last-Minute-Ausgleich hinnehmen. So ging es am Montagabend aber auch Aufstiegskonkurrent Mannheim.

07. Februar 2023 - 09:49 Uhr | AZ/SID

Waldhof Mannheim kommt gegen Verl nicht über ein 1:1 hinaus. © IMAGO / foto2press