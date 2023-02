TSV 1860: Phillipp Steinhart fehlt gegen den SV Meppen wegen Gelbsperre

Phillipp Steinhart verpasst das Duell am kommenden Samstag gegen den SV Meppen. Der Linksverteidiger des TSV 1860 sah gegen Oldenburg seine fünfte Gelbe Karte.

München - Bittere Verwarnung für Phillipp Steinhart! Der Linksverteidiger sah in der Minute beim 2:2 gegen Oldenburg seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison. Damit muss der TSV 1860 am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) beim SV Meppen auf den 30-Jährigen verzichten.

Spielt Greilinger für Steinhart gegen Meppen?

Steinhart, der in dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung sieben Spiele verpasste, ist bei den Löwen hinten links gesetzt. Für den gebürtigen Dachauer könnte Fabian Greilinger im Emsland auflaufen. Sechzigs Youngster wurde in Oldenburg in der 78. Minute eingewechselt.

Gegen das Schlusslicht der Liga müssen die Sechzger unbedingt gewinnen, um weiter im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben.