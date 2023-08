"An Stärken anknüpfen": TSV-1860-Neuzugang Valmir Sulejmani bringt sich in Stellung

Saison-Auftakt des TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim: Neu-Löwe Valmir Sulejmani spricht vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub am ersten Spieltag über sein Dasein als Stürmer, seine großen Erfolge bei den Waldhöfern – und Kollege Fynn Lakenmacher als "kleinem Knirps".

München - Geht es nach Valmir Sulejmani, heißt Sechzigs Neuner, der laut Trainer Maurizio Jacobacci ja erst auf dem Transfermarkt gesucht und gefunden werden soll, nicht etwa John Verhoek (an dem 1860 nach AZ-Informationen Interesse hatte, der aber beim VfL Osnabrück gelandet ist), auch nicht Fynn Lakenmacher, Sechzigs wuchtige Sturm-Kante, den Sulemani "aus Hannover noch als kleinen Knirps kannte und der jetzt ein richtiger Bär geworden ist". Nein, Sulejmanis Wahl wäre, na klar: Sulejmani.

TSV-1860-Neuzugang Valmir Sulejmani: "Auf der Neun fühle ich mich am wohlsten"

"Ich hau' mich im Training rein, das habe ich dem Trainer versprochen", sagte der 27-Jährige vor dem Duell mit - ausgerechnet - seinem Ex-Klub Waldhof Mannheim zur Premiere der neuen Drittliga-Spielzeit 2023/24. Der Angreifer hatte zuletzt beim FC Ingolstadt 04 und zuvor bei Hannover 96 auf sämtlichen anderen Positionen agiert, nur nicht "auf der Neun, wo ich mich am wohlsten fühle".

Spannenderweise kam der Deutsch-Kosovare zuletzt 2018-2020 bei den Waldhöfern am besten zur Geltung - als Sturmspitze. "Meine beste Saison in der letzten Zeit hatte ich mit Mannheim, in der Regionalliga und auch nach dem Aufstieg", erzählte der gebürtige Großburgwedler. Die dazugehörigen Zahlen: In der Aufstiegssaison trug der Torjäger starke 18 Treffer und zwölf Assists in der vierthöchsten Spielklasse bei.

Eine Spielzeit später in der Dritten Liga waren es immerhin noch sechs Treffer und vier Vorlagen in 18 Spielen. "Ich war aber leider viel verletzt", rechtfertigte sich Sulejmani, den ein Syndesmosebandriss (13 Spiele Zwangspause) und ein Muskelfaserriss (sieben Spiele) ausbremsten.

TSV 1860: Spielt Valmir Sulejmani gegen beim Saisonauftakt gegen Waldhof Mannheim?

Jetzt erhofft sich der Mann, der als junges Talent bei den Hannoveranern schon Bundesliga-Luft schnuppern durfte (zehn Einsätze), einiges: "Für mich ist 1860 eine Chance. Natürlich will ich an meine Stärken anknüpfen, keine Frage!"

Na dann, Herr Jacobacci: Stürmt Sulejmani, der zuletzt gefühlt die Nase vor Lakenmacher hatte, gegen seinen Ex-Klub Waldhof? "Das ist die Entscheidung des Trainers", sagt er und grinst. Seine Meinung dürfte klar sein...