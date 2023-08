Jacobacci bestätigt: Hiller gewinnt Torhüter-Duell beim TSV 1860

Marco Hiller wird auch in dieser Saison als Nummer 1 in die Löwen-Saison gehen. Das hat Sechzig-Coach Maurizio Jacobacci vor dem Ligaauftakt gegen Mannheim bestätigt.

Während Marco Richter in der Rolle des Herausforderers bleibt, darf Marco Hiller auch in dieser Saison das Löwen-Gehäuse hüten.

München - Wer geht als Nummer 1 des TSV 1860 in die neue Saison? Diese Frage geisterte in den letzten Wochen rund um die Grünwalder Straße 114. Löwendompteur Maurizio Jacobacci ließ sich für eine Antwort auf diese Frage reichlich Zeit. Bei den Testspielen schickte der 60-Jährige deshalb immer beide Kontrahenten, Marco Hiller und seinen Herausforderer David Richter, in den Ring.

TSV 1860 hat auf der Torhüterposition ein "Luxusproblem"

Während Richter beim Testkick in Unterhaching auf sich aufmerksam machte und Hiller einige Unsicherheiten zeigte, patze der Neuzugang aus Offenbach vor einer Woche beim Blitzturnier in Heimstetten. Deshalb wollte Jacobacci auch nochmal mit Torwarttrainer Harald Huber über die Torhüter-Frage diskutieren. In der ersten Runde des Toto-Pokals sagte der gebürtige Berner dann, dass er eine Entscheidung getroffen hat, wollte aber noch keinen Namen nennen.

Einen Tag vor dem Ligaauftakt gegen Waldhof Mannheim (Samstag, 14.00 Uhr, live auf Magenta Sport und AZ-Liveticker) hat Jacobacci nun seine Entscheidung auf AZ-Nachfrage offiziell verkündet. "Die Torhüter wissen es. Die Mannschaft weiß es jetzt auch. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, das wir kein Torhüterproblem haben, sondern ein Luxusproblem", sagte der Italo-Schweizer mit einem Lächeln.

Trotz Entscheidung für Hiller: Jacobacci erhofft sich Konkurrenzkampf um Löwen-Gehäuse

Weiter führte Jacobacci aus: "Ich habe mich für Hiller entschieden, weil er eine große Drittligaerfahrung hat, was Richter im Moment nicht hat. Er kennt die Verhältnisse bei Sechzig München und hat in meiner Amtszeit bis auf einem Spiel immer seine Leistung abgerufen."

Dennoch lobte der Sechzig-Coach Herausforderer Richter: "Ich muss sagen, dass David Richter wirklich eine richtige Entscheidung von uns war. Er hat genau das gebracht, was ich wollte, den Konkurrenzkampf." Dementsprechend wünscht sich Jacobacci, dass sich die beiden Keeper des TSV 1860 zu Höchstleistungen pushen. Denn die wird es brauchen, damit die Löwen die neue Spielzeit erfolgreich bestreiten.