Amateur-Kicker des TSV 1860 tödlich verunglückt

Die Löwen-Familie trauert um Shendrit Ameti. Der Amateur-Kicker der Sechziger starb bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat.

München - Schreckliche Nachrichten für den TSV 1860. Amateur-Spieler Shendrit Ameti (24) ist an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Zuvor hatte ein LWK das Fahrzeug der Familie gestreift. Der lebensfrohe Kicker, der für die vierte Mannschaft der Löwen spielte, starb sofort. Der LKW-Fahrer hingegen beging Unfallflucht.

Ameti in seiner Heimat beerdigt

Sein letztes Spiel für die Sechziger absolvierte Ameti am 26. November bei der 0:1-Niederlage gegen NK Dinamo München. Bereits am Dienstag wurde der Mittelfeldspieler in seinem Heimatdorf Llucan beigesetzt.