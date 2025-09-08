3. Liga live: TSV 1860 München gegen TSV Havelse im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den TSV Havelse. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 14. September live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Havelse wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 5. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart II wollen die Löwen weiter ungeschlagen bleiben. Der TSV 1860 trifft daheim auf den TSV Havelse.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Havelse ist am Sonntag, 14. September, um 19.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Havelse im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen den TSV Havelse läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Aufsteiger Havelse wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Havelse im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem TSV Havelse können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.