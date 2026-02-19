Vor dem Hansa-Duell gleich eine gute Nachricht für alle Löwen-Fans: Kapitän Jesper Verlaat wirkte heute wieder im Mannschaftstraining mit.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Hansa Rostock – Sonntag live
Nach dem 5:0 gegen Havelse, gleichbedeutend mit dem ersten Sieg des Jahres, wollen die Löwen nachlegen! Am Sonntag ist Hansa Rostock im Grünwalder Stadion zu Gast. Der Ostsee-Klub hat aktuell vier Punkte mehr auf dem Konto als der TSV 1860!
Verfolgen Sie die Partie ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Nach dem Kantersieg gegen Havelse herrscht wieder bessere Stimmung auf Giesings Höhen, Löwen-Coach Kauczinski sieht dennoch Steigerungspotenzial vor dem Hansa-Duell.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Sonntag Hansa Rostock – Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Grünwalder Stadion!