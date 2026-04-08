AZ-Plus

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf Jahn Regensburg. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 12. April live mitverfolgen können.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 156  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Magenta Sport überträgt das Spiel TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im Livestream. (Symbolbild)
Magenta Sport überträgt das Spiel TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im Livestream. (Symbolbild) © imago images/Ulrich Wagner

Der 33. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen die schmerzhafte 0:3-Pleite bei Energie Cottbus vor heimischem Publikum vergessen machen. Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf Jahn Regensburg.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Regensburg ist am Sonntag, 12. April, um 19.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

3. Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Regensburg im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Regensburg läuft nicht im Free-TV. 

Wird das Spiel auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Jahn Regensburg wird nur auf der Plattform Magenta Sport übertragen. 

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
156 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter am 27.02.2025 07:31 Uhr / Bewertung:

    Die suchen sich doch schon alle neue Vereine und haben längst aufgegeben. Verlieren gegen die eigene U21!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Manulito 60 am 24.02.2025 15:46 Uhr / Bewertung:

    Wo ziehen die bloß immer die Trainer her🙈 und wenn die nicht aufpassen....dann steigst noch ab, obwohl wenn einmal ein vernünftiger Trainer da wäre, ( der die Jungs mal richtig heiß macht) bestimmt eher in der oberen Region [ die sind doch auch ned besser] zu finden wärst😜 als wieder gegen den Abstieg spielst...eigentlich schade😭

    Manulito

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • meingottwalter am 27.02.2025 07:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Manulito 60

    Die steigen ab. Wo und wie wollen die denn noch Punkte holen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.