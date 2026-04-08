3. Liga live: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf Jahn Regensburg. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 12. April live mitverfolgen können.

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Magenta Sport überträgt das Spiel TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im Livestream. (Symbolbild)

Der 33. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen die schmerzhafte 0:3-Pleite bei Energie Cottbus vor heimischem Publikum vergessen machen. Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf Jahn Regensburg.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Regensburg ist am Sonntag, 12. April, um 19.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Regensburg im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Regensburg läuft nicht im Free-TV.

Wird das Spiel auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Jahn Regensburg wird nur auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.