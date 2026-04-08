Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen spielen am 33. Spieltag der 3. Liga gegen Jahn Regensburg, Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Grünwalder Stadion!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg live
Nach der deutlichen 0:3-Pleite gegen Energie Cottbus haben die Löwen zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der Aufstieg ist außer Reichweite. Am Sonntag geht es daheim gegen Jahn Regensburg, Wiedergutmachung ist angesagt.
Verfolgen Sie das Spiel ab 19:30 im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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