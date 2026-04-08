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3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg live

Nach der deutlichen 0:3-Pleite gegen Energie Cottbus haben die Löwen zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der Aufstieg ist außer Reichweite. Am Sonntag geht es daheim gegen Jahn Regensburg, Wiedergutmachung ist angesagt. 

Verfolgen Sie das Spiel ab 19:30 im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen spielen am 33. Spieltag der 3. Liga gegen Jahn Regensburg, Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Grünwalder Stadion!

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