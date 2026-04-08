3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg live

Nach der deutlichen 0:3-Pleite gegen Energie Cottbus haben die Löwen zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der Aufstieg ist außer Reichweite. Am Sonntag geht es daheim gegen Jahn Regensburg, Wiedergutmachung ist angesagt.

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