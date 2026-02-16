3. Liga live: TSV 1860 München gegen Hansa Rostock im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Hansa Rostock. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 22. Februar live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Rostock wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 25. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem ersten Sieg 2026 wollen die Löwen zu Hause nachlegen. Der TSV 1860 trifft auf Hansa Rostock.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Rostock ist am Sonntag, 22. Februar, um 13.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Hansa Rostock im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Rostock läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Hansa Rostock wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Hansa Rostock im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Hansa Rostock können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.