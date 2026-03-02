3. Liga live: TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Erzgebirge Aue. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 3. März live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Erzgebirge Aue wird nicht im Free-TV, sondern ausschließlich bei Magenta Sport übertragen.

Der 27. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach dem Auswärtserfolg bei Hoffenheim II ihren vierten Sieg in Serie einfahren. Der TSV 1860 trifft zu Hause im Grünwalder Stadion auf Erzgebirge Aue.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Erzgebirge Aue ist am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Erzgebirge Aue läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Erzgebirge Aue wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.