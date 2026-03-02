1860-Coach Kauczinski warnt vor dem morgigen Gegner Erzgebirge Aue, der trotz der prekären Situation (Platz 17, fünf Punkte Rückstand auf Platz 16) "genauso gefährlich wie jedes andere Team in der 3. Liga" sei. "Sie werden um jeden Punkt kämpfen", so Kauczinski. Außerdem könne Aue gut Fußball spielen und habe individuell starke Spieler, u. a. sind die ehemaligen Löwen-Kicker Marcel Bär und Julian Guttau zusammen mit zwei anderen Aue-Spielern Toptorschützen des Teams (je drei Tore) und Guttau zusätzlich bester Vorlagengeber des Kumpelvereins.
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue am Dienstag live
Bleibt der Löwe in der Erfolgsspur und holt zu Hause im Grünwalder Stadion gegen Erzgebirge Aue seinen vierten Sieg in Serie?
Der AZ-Liveticker zum Löwen-Heimspiel am Dienstagabend ab 19 Uhr!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: Tom Bauer
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen wollen zuhause gegen Erzgebirge Aue den vierten Sieg in Serie einfahren - Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr im Grünwalder Stadion!