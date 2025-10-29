3. Liga live: TSV 1860 München gegen Energie Cottbus im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Energie Cottbus. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 1. November live mitverfolgen können.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Spiel der Löwen gegen Cottbus wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 13. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach der 1:3-Pleite gegen Waldhof Mannheim empfängt der TSV 1860 am Samstag Tabellenführer Energie Cottbus.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Cottbus ist am Samstag, 1. November, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Cottbus im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Cottbus wird im Free-TV beim BR sowie im Stream bei BR24Sport übertragen.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Energie Cottbus wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen Cottbus im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Cottbus können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.