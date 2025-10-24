Fehlen werden in der Mannheim die langzeitverletzten Morris Schröter, Jesper Verlaat und Kilian Jakob. Während Kauczinski bei Verlaat und Schröter noch eine Ausfallzeit von vier Wochen prognostiziert, rechnet er bei Jakob mit einer Trainingsrückkehr in 14 Tagen. Dazu fehlt im Carl-Benz-Stadion wegen der fünften Gelben Karte Tunay Deniz.
3. Liga im Liveticker: Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 am Samstag live
Nach dem wichtigen 3:1-Sieg gegen Tabellenführer MSV Duisburg beim Debüt von Trainer Markus Kauczinski ist der TSV 1860 im nächsten Traditionsduell gefordert. Am Samstag sind die Münchner zu Gast beim SV Waldhof Mannheim.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Mannheim
Austragungsstätte: Carl-Benz-Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast beim SV Waldhof Mannheim.