3. Liga live: TSV 1860 München gegen Alemannia Aachen im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Alemannia Aachen. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 31. Januar live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Aachen wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 22. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 1:1 gegen Rot-Weiss Essen und dem 1:1 gegen Osnabrück möchten die Löwen endlich den ersten Sieg des Jahres einfahren. Der TSV 1860 trifft auf Alemannia Aachen.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Aachen ist am Samstag, 31. Januar, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Aachen im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Aachen läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Alemannia Aachen wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Alemannia Aachen im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Alemannia Aachen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.