3. Liga live: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf Jahn Regensburg. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 9. November live mitverfolgen können.

Das Spiel der Löwen gegen Regensburg wird nicht im Free-TV übertragen.

Der 14. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem 3:0 gegen Cottbus wollen die Löwen endlich wieder einen Auswärtssieg. Der TSV 1860 ist zu Gast bei Jahn Regensburg.

Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Regensburg ist am Sonntag, 9. November, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen Regensburg im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Regensburg läuft nicht im Free-TV.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem TSV 1860 wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Regensburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.