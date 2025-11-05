AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München live

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus möchte der TSV 1860 auch den ersten Auswärtssieg unter Markus Kauczinski einfahren. Am Sonntag sind die Löwen im bayerischen Derby zu Gast bei Jahn Regensburg.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Kilian Kreitmair
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Sonntag zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!

