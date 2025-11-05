Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Sonntag zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!
3. Liga im Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München live
Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus möchte der TSV 1860 auch den ersten Auswärtssieg unter Markus Kauczinski einfahren. Am Sonntag sind die Löwen im bayerischen Derby zu Gast bei Jahn Regensburg.
Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Regensburg
Austragungsstätte: Jahnstadion Regensburg
