Der TSV 1860 tritt auswärts bei Energie Cottbus an. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 7. April live mitverfolgen können.

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Das Spiel gegen Mannheim wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 32. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach dem 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim endlich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Der TSV 1860 trifft auswärts auf Energie Cottbus.

Anpfiff der Begegnung zwischen Cottbus und 1860 ist am Samstag, 7. April, um 19 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel Cottbus gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Cottbus läuft nicht im Free-TV.

Wird das Spiel auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen Energie Cottbus und dem TSV 1860 wird nur auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: Energie Cottbus gegen TSV 1860 München im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und dem TSV 1860 München können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.