3. Liga im Liveticker: Energie Cottbus gegen TSV 1860 München - Nur ein Sieg hilft jetzt weiter

Der TSV 1860 München muss nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim dringend wieder dreifach punkten, wenn es noch etwas mit dem Aufstieg werden soll. Mit Energie Cottbus wartet gleich mal ein richtig harter Brocken, die Brandenburger stehen mit sieben Punkten mehr auf dem Konto als die Münchner Löwen auf Relegationsplatz drei. Gelingt dem Team von Markus Kauczinski in Cottbus noch die Aufstiegswende?

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