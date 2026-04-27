3. Liga live: 1. FC Schweinfurt 05 gegen TSV 1860 München im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 tritt auswärts beim 1. FC Schweinfurt 05 an. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 2. Mai live mitverfolgen können.

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Der 36. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen haben gegen Ulm nach sechs sieglosen Spielen in Serie wieder drei Punkte eingefahren und möchten nachlegen. Der TSV 1860 trifft im Sachs-Stadion auf den 1. FC Schweinfurt 05.

Anpfiff der Begegnung zwischen Schweinfurt und 1860 ist am Samstag, 2. Mai, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel Schweinfurt gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Schweinfurt läuft nicht im Free-TV.

Wird das Spiel auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen Schweinfurt und dem TSV 1860 wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: Schweinfurt 05 gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem TSV 1860 München können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.