3. Liga im Liveticker: 1. FC Schweinfurt 05 gegen TSV 1860 München live

Die 3. Liga neigt sich dem Ende zu: Am 36. Spieltag gastiert der TSV 1860 beim 1. FC Schweinfurt 05 im Sachs-Stadion. Die Löwen konnten zuletzt nach sechs sieglosen Spielen in Serie gegen Ulm wieder einen Sieg einfahren, gegen Schweinfurt möchte man den zweiten Dreier in Folge holen. Die "Schnüdel" stehen hingegen schon als Absteiger in die Regionalliga Bayern fest und wollen die Saison unter ihrem scheidenden Trainer Jermaine Jones ordentlich zu Ende spielen.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!